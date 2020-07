Ruba al supermercato, scoperta e denunciata

Una donna è stata denunciata a piede libero per furto e resistenza a pubblico ufficiale a Siena. Il fatto è accaduto questa mattina, 23 luglio, quando il personale del supermercato Coop di San Miniato ha chiamato la Polizia Municipale senese per aver sorpreso una donna rubare merce all’interno del negozio. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione e alla denuncia per furto e, vista la reazione della persona durante il controllo, anche per resistenza a pubblico ufficiale.