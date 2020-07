Scontro tra furgone e moto a Bassa, cinque i feriti. Interviene l'elisoccorso Pegaso

Brutto incidente nella tarda serata di oggi nella frazione di Bassa a Cerreto Guidi, in via Soldaini, intorno alle ore 20.10. Una moto su cui viaggiavano padre e figlia si è scontrata con un furgone. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. I feriti sarebbero cinque e alcuni di loro sarebbero gravi. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, oltre a due automediche e due ambulanze della Pubblica Assistenza di Fucecchio e della Pubblica Assistenza di Empoli. Al momento non si hanno maggiori informazioni sulle condizioni dei feriti. Oltre ai soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. A causa dell'incidente si sono create lunghe code e il traffico è stato bloccato.