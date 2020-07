Viola i domiciliari e gli obblighi coi carabinieri, arrestato

Ha violato gli arresti domiciliari e poi l'obbligo di firma, per questo un giovane è finito in arresto a Montevarchi.

In passato si era reso responsabile più volte, di resistenza a pubblico ufficiale e reati inerenti gli stupefacenti: anche recentemente, aveva iniziato ad infastidire gli avventori di un ristorante del centro di Montevarchi e alcuni passanti che avevano richiesto l’intervento dei carabinieri.

I Carabinieri lo scorso anno lo hanno arrestato per ben quattro volte, due per rissa e resistenza a pubblico ufficiale e altre due per evasione dagli arresti domiciliari mentre lo avevano denunciato due volte per furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

In una circostanza, i Carabinieri si erano visti costretti ad utilizzare lo spray urticante e il giovane, in quel caso tratto in arresto per resistenza, aveva persino danneggiato l’autovettura di servizio piegando uno sportello a calci.