Aeroporto Peretola, Sinistra Italiana: "Un emendamento per evitare il solito scempio ambientale"

La costruzione di nuovi aeroporti è stata aggiunta nel decreto semplificazioni, quel decreto che per il Governo servirebbe da volano all'economia, al fine di agevolare le opere pubbliche dagli ingranaggi della burocrazia. E’ chiaro e lampante che questa aggiunta è un regalo alla destra economica, fiorentina e toscana e a tutti i loro interessi. In questo modo, un aeroporto come quello di Firenze che per ben tre volte è stato bocciato dalla Magistratura, poiché incompatibile con l’ambiente, rischia di aver il via libera, aggirando così la sentenza finale del Consiglio di Stato. Di fatto, una vera e propria amnistia.

Come Sinistra italiana non possiamo soggiacere a queste bassezze, con i nostri rappresentanti in Parlamento, presenteremo degli emendamenti, affinché la parola aeroporti sia definitivamente cassata dal citato decreto. Non possiamo per paura della destra, accettare tutte le politiche che le destre sotto qualsiasi forma, ci propinano da oltre un secolo, ovvero quelle che lo sviluppo economico proviene solo dalla ruspa e dal cemento e infischiandosene dell’ambiente, salvo poi lamentarsi, quando la natura giustamente si ribella.

Ivan Moscardi

segretario provinciale Sinistra Italiana Firenze