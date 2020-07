Canottieri Cavallini di Calcinaia verso gli Europei Junior 2020: 3 giovani alle selezioni

Nonostante la pandemia l’attività della società dei Canottieri Cavallini di Calcinaia è proseguita con successo.

Sabato 18 luglio si sono svolte le selezioni per l’accesso al Raduno nazionale valutativo per gli Europei Junior 2020, in programma a Belgrado (Serbia) i prossimi 26-27 settembre.

I 120 atleti, prescelti dai tecnici federali con dei test al remoergometro (60 maschi e 60 femmine) si sono ritrovati per la "selezione in barca" presso il Centro Nazionale di Piediluco dove hanno gareggiato o in “singolo” o in “due senza”, con batterie e finali.

Tra i 59 prescelti anche tre atleti della società biancoblu già da tempo in luce a livello nazionale: Giorgia Borriello, Nicolò Bacci ed Emanuele Meliani, con questi ultimi che pur appartenendo ad una categoria inferiore agli juniores (quella Ragazzi) si sono tolti la soddisfazione di laurearsi campioni italiani di fondo nel “doppio” giusto lo scorso gennaio.

Grande soddisfazione per la società e soprattutto per l’allenatore Stefano Tognarelli, che li ha cresciuti e seguiti quotidianamente, anche durante la chiusura dell’impianto con l’attività da casa e ha puntato fermamente a questo appuntamento, per poter accedere all’unica gara internazionale indetta dalla Fisa in questo anno particolare.

Infatti dopo la cancellazione dei Campionati Mondiali delle varie categorie si svolgeranno solo i Campionati Continentali a partire da settembre.

Ora sta ai tre atleti biancocelesti mettersi in luce in questo collegiale per assicurarsi un pass per la manifestazione europea.

Sotto la guida e l’occhio esperto dei tecnici federali effettueranno varie prove in barca e a terra fino al prossimo 27 luglio, quando poi saranno stilate le convocazioni ufficiali per la manifestazione.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa