Elezioni regionali, si presenta anche il Movimento 3V-Libertà di scelta: parte la raccolta firme

E' partita nei giorni scorsi la raccolta firme per consentire a 'Movimento 3V - Libertà di scelta' di partecipare alle elezioni regionali in Toscana. È possibile apporre la propria firma in molti comuni della Regione.

L'elenco, sempre aggiornato, si trova in questa sezione del sito del partito: https://www.movimento3v.it/raccolta-firme-toscana/.

Sono stati inoltre organizzati degli eventi dove sarà possibile conoscersi e avere maggiori informazioni, oltre che naturalmente firmare:

- A Certaldo (FI), lunedì 27 luglio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso l'erboristeria "Sole e Vita", in Piazza Boccaccio 54.

Per l'occasione sarà presente l'Avv. Tiziana Vigni, candidata alla Presidenza della Regione Toscana.

- A Firenze, martedì 28 Luglio, dalle ore 18 alle ore 20, presso la libreria "Marabuk" in Via Maragliano 29/E.

Per l'occasione sarà presente il Dr. Maurizio Romani, candidato capolista per Firenze, Livorno e Lucca.

- Ancora a Firenze, giovedì 30 luglio, dalle ore 18 alle 20, da "Sugar Blues" in Via dei Serragli 57/R.

Per l'occasione sarà presente l'Avv. Tiziana Vigni, candidata alla Presidenza della Regione Toscana.

- A Casole (SI), sabato 1 agosto, dalle ore 10 alle 13, presso il centro civico di Cavallano.

Tiziana Vigni si candida a Presidente della Regione Toscana

Il Consiglio Nazionale del Movimento è fiero di annunciare che l’Avv. Tiziana Vigni ha accettato la candidatura a Presidente della regione Toscana per le elezioni regionali 2020.

Tiziana Vigni è avvocato cassazionista impegnata da oltre 20 anni nella difesa dell’ambiente e degli esseri umani.

Attiva dal ‘98 nel settore danno da colpa medica, ha affiancato i cittadini in molte battaglie e ricorsi legali contro scempi edilizi, abusi bancari e, a seguito della legge Lorenzin, esclusioni scolastiche dei bambini in fascia 0-6.

Specializzata dal 2001 sul tema delle radiofrequenze, è una delle protagoniste della lotta all’elettrosmog in Toscana. Nel 2018 costituisce l’associazione Atto Primo, di cui è presidente, per promuovere la libertà di scelta terapeutica e la difesa dell’ambiente nella battaglia contro il 5G.

Procederemo quanto prima alla stesura delle liste dei candidati nelle province di Firenze comune, Firenze Barberino, Firenze Empoli, Firenze Scandicci, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per essere più che pronti nel momento in cui inizierà la raccolta firme in Toscana.

Ai toscani che vogliono aiutarci, diciamo: unitevi alla grande campagna di adesioni del Movimento 3V e realizziamo insieme nel concreto una politica al servizio degli esseri umani;

E a tutti coloro che hanno a cuore la libertà di scelta e i diritti della Costituzione diciamo: tenetevi pronti, perché a settembre si vota M3V!

Movimento 3V Libertà di scelta Il Consiglio Nazionale