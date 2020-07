Mettere gli spazi delle Scuderie Medicee a disposizione delle scuole casomai ne avessero bisogno. Questa l’idea del Comune di Poggio a Caiano per permettere agli studenti e alle loro famiglie di guardare con ancora più serenità alla ripresa dell'anno scolastico. "Stiamo lavorando di concerto con la Scuola per farci trovare pronti al suono della campanella. I nostri bambini hanno già sofferto molto: il primo giorno di scuola deve essere all'insegna della normalità. Fortunatamente, le scuole di Poggio a Caiano non hanno carenza di spazi - precisa e commenta il sindaco di Poggio, Francesco Puggelli - e non si prospettano particolari difficoltà nella sistemazione delle aule ma comunque vogliamo fare la nostra parte in un momento storico delicato per il mondo dell’istruzione".

Di qui l’idea di mettere a disposizione la Sala Spadini e la Sala Tribolo per quei momenti di didattica particolari, come i laboratori, per i quali uno spazio più ampio si potrebbe dimostrare una risorsa in più, a prescindere dalla situazione di emergenza Covid. Le due sale potranno essere utilizzate per attività laboratoriali e momenti di didattica differenti dalle quotidiani lezioni frontali, per le quali è già in corso la messa a punto delle aule scolastiche.

Con la massima attenzione alle nuove normative, in particolare quelle legate agli spazi, infatti la dirigenza dell’istituto comprensivo ed il Comune stanno lavorando, fianco a fianco, affinché il rientro a scuola proceda senza intoppi. A tal proposito infatti le risorse ministeriali saranno utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria, che renderanno gli attuali spazi dell’istituto comprensivo più flessibili e modulabili.

"La situazione che abbiamo vissuto quest’anno - aggiunge il sindaco - ci ha insegnato che gli spazi scolastici devono essere capaci di adattarsi a situazioni sempre diverse. La flessibilità degli edifici ci permetterà di non trovarsi mai più nell’emergenza. Per questo stiamo utilizzando le risorse del Ministero per fare alcuni interventi di "edilizia leggera" che abbiamo concordato con l'istituto e che daranno alle nostre scuole maggiore flessibilità. Nello stesso tempo, proprio raccogliendo i suggerimenti degli insegnanti e delle famiglie, abbiamo avviato una riflessione sugli spazi delle Scuderie Medicee".

L’idea di mettere a disposizione alcune aree comunali extrascolastiche per attività rivolte alla formazione di giovani poggesi inaugura un percorso che potrebbe portare, negli anni a venire, a fare altrettanto con altri spazi che potrebbero essere di supporto, in alcuni momenti ed in modo flessibile, alle scuole poggesi.

“Le Scuderie medicee sono un patrimonio dei poggesi", conclude Puggelli. "Sono state sempre a disposizione dei ragazzi: la biblioteca comunale è casa loro e ogni anno qui si svolgono diverse attività rivolte alle diverse fasce d’età. Allo stesso modo anche il Museo Soffici, al primo piano dell’edificio, propone iniziative che coinvolgono i più piccoli. Mettere questi luoghi sempre più a disposizione per la formazione delle giovani menti, ci è parsa una proposta da accogliere al volo anche per valorizzare sempre di più questo luogo che è e che deve essere sempre più di tutti e vissuto da tutti".



Fonte: Ufficio Stampa