Pistoia, celebrazioni del Patrono e Pistoia Blues Around: primo ospite Edoardo Bennato

Proseguono le celebrazioni in onore di San Jacopo: domani sabato 25 luglio si festeggia il Santo Patrono con la processione dei ceri, che avrà inizio alle 10. I figuranti in abiti medievali si ritroveranno in piazzetta Romana per iniziare il tradizionale corteggio.

A seguire, nella cattedrale di San Zeno, si terrà la santa messa pontificale presieduta dal vescovo, Mons. Fausto Tardelli.

Domani mattina è confermato anche il mercato cittadino, che vedrà la dislocazione di alcuni banchi in piazza San Francesco per permettere lo svolgimento in sicurezza della processione.

Il programma di sabato 25 luglio darà spazio anche alla musica, con il Pistoia Blues Around. Di fronte alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, alle 18.40 e alle 21.30, ci sarà la Andrea Biagioni Blues Session. Alla Fortezza 59, in piazza della Resistenza, alle 21.30, The Winstons.

Inoltre, il Museo Civico d'arte antica in Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con la mostra ''George Tatge. Il colore del caso'' a Palazzo Fabroni domani saranno aperti, con ingresso gratuito, dalle 11 alle 19 e dalle 21.30 alle 23.30.

Con il Pistoia Blues Around, il primo grande ospite della musica italiana sarà in scena domenica 26 luglio: Edoardo Bennato con il suo rock e blues d’autore. Il concerto si terrà in piazza del Duomo con inizio alle 21.30. Bennato sarà accompagnato dalla sua band storica Gennaro Porcelli (chitarra e voce), Giuseppe Scarpato (chitarra e voce), Arduino Lopez (basso), Raffaele Lopez (piano), Roberto Perrone (batteria) per quella che attualmente è l’unica data italiana per l’estate.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa