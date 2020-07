La seconda Rems toscana, struttura dedicata alle misure di sicurezza detentive a gestione sanitaria, trova sede a Empoli, nell'ex carcere femminile di Empoli. Oggi, venerdì 24 luglio, l'inaugurazione.

Rems Empoli, la storia

È solo l'ultima delle trasformazioni giunte nel corso dei decenni. Secondo la ricostruzione dell'associazione Antigone, nel 1994 la struttura diventa carcere maschile succursale di Sollicciano. Nel 1996 diventa esclusivamente femminile. Poteva ospitare fino a 20 ospiti ma negli anni '10 nel nuovo millennio. Nel 2014 fu 'scampata' la chiusura grazie all'intervento del sindaco Brenda Barnini.

Poi, la pressione da parte della Regione per la chiusura dell'ex Opg di Montelupo a Fiorentino e il bisogno di trasferire gli allora detenuti in strutture adeguate, ha portato nel 2016 alla scelta di considerare Pozzale come nuova Rems. Quasi esattamente 4 anni fa, il 30 luglio 2016, dopo la decisione del Ministero della Giustizia di interrompere l'esperienza della struttura di Pozzale, cominciano i primi trasferimenti delle detenute, a Sollicciano e nel carcere femminile di Perugia. Poi anni di abbandono per il trasferimento della struttura dal Ministero alla Regione e poi all'Asl Toscana Centro (correva l'anno 2017). Infine il progetto da 700mila euro, su un edificio (1.500 mq, con resede di 4mila mq e un ettaro di terreno agricolo all'esterno) che aveva profonde necessità di rinnovo, nello specifico l'impianto elettrico.

I lavori prima dell'inaugurazione

L'ingegner Luca Tani, direttore del dipartimento area manutenzione e gestione investimenti della Asl Toscana Centro su Empoli, ha affermato che "l'edificio era in condizioni pessime ed è stato necessario partire dagli impianti per poi passare al lavoro di trasformazione delle celle in camere. All'esterno trova spazio un terreno agricolo fuori dalle mura di cinta, usato da un'associazione locale per le attività con le carcerate. Sarebbe bello ripartire con queste attività con gli utenti che arriveranno".

La struttura, dopo la validazione di idoneità, potrà accogliere fin da subito 9 pazienti. Al netto del completamento dei lavori anche nell'altra ala, saranno 20 o 21 i posti disponibili, 3 di questi dedicati a donne. La convivenza però sarà in comune durante le attività diurne.

Come affermato dal direttore della Rems Franco Scarpa (con un passato anche a sostegno delle attività dell'ex Opg di Montelupo), la Rems di Empoli ha una "dimensione casalinga quotidiana, senza perdere di vista gli aspetti riabilitativi. Le stanze si trovano al primo piano con bagno anche per disabili e un locale infermeria per il personale. Saranno presenti gli studi medici per psicologo e psichiatra. Disponibile anche una cucina anche per attività comuni, i pasti giungeranno da una mensa esterna". Ci sarà una vigilanza h24 e sorveglianza interna ed esterna. Chi è addetto alla portineria per sorvegliare non farà interventi all'interno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO CON LE DICHIARAZIONI