Scomparso 87enne da San Godenzo, chi ha notizie contatti le forze dell'ordine

Dal 21 luglio scorso non si hanno notizie di Lino Falugiani, 87 anni, che si è allontanato dalla propria abitazione a San Godenzo per recarsi in località Castagno D’Andrea, dove è stato visto per l’ultima volta.

Il piano di ricerca, attivato dalla Prefettura di Firenze fin dalle prime ore del pomeriggio dello stesso giorno, ha dato finora esito negativo, nonostante l’utilizzo di un elicottero e dei droni dei Vigili del Fuoco, di cani molecolari e di squadre di ricerca composte da Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile Comunale. Le ricerche, inizialmente concentrate nel territorio di San Godenzo e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, verranno estese anche ai Comuni limitrofi che rientrano nel confinante Parco Nazionale di Pratovecchio.

Chi avesse notizie è pregato di contattare immediatamente le Forze di Polizia e, in particolare, il centralino dei Carabinieri (112), la Stazione dei Carabinieri di San Godenzo (055-8374015) o la Prefettura di Firenze (055-27831)

Fonte: Prefettura di Firenze