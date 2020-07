Anello derubato all'anziana da un finto tecnico dell'acqua

Si era finto tecnico della ditta del gestore idrico, ma solo per rubare gli averi di una 88enne di Firenze. La truffa, purtroppo riuscita, è avvenuta in via Benedetto Fortini, sulle colline di Firenze. Ha chiesto all'anziana di vedere il rubinetto e di togliersi l'anello perché l'operazione che stava facendo avrebbe potuto danneggiarlo. Lo ha nascosto in un cassetto della cucina e nel frattempo un secondo uomo ha portato via l'oggetto di valore. Una volta finita "l'operazione", la donna si è resa conto della truffa e ha contattato la polizia.