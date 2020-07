Base jumper senese muore durante un lancio in Trentino

È morto questa mattina a Dro, in provincia di Trento, dopo che si è lanciato dal Becco dell'aquila, sul Monte Brento. L'uomo, Claudio Signorini, 64 anni, era un base jumper di origine senese; da tempo viveva nel Milanese. A dare l'allarme alcuni sportivi presenti nella zona ch elo hanno visto precipitare nel vuoto. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 10. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori a circa 200 metri dalla base della parete Placche Zebrate. Non è chiaro al momento la dinamica dell'incidente, ma sembra che l'uomo non sia riuscito ad aprire il paracadute.