In casa cocaina, bilancino e soldi in contanti: arrestato 49enne

I Carabinieri di Cortona, coadiuvati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di Terontola per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, a termine di una articolata attività di indagine i militari della Stazione di Terontola hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare e personale a carico del quarantanovenne, trovandolo in possesso di circa 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 800 euro in contanti. La droga era già suddivisa in 18 dosi, pronte per la vendita.

Il denaro era nascosto dentro una scatola delle scarpe, invece lo stupefacente si trovava in parte in auto, dentro uno dei vani del portabagagli, e grazie al fiuto del cane è stato subito trovato, altro si trovava dietro il comodino della camera da letto.

L’attività era partita a seguito di un sequestro a carico di un assuntore del posto, segnalato all’autorità amministrativa per l’uso personale, che ha portato ad individuare lo spacciatore del posto.

Dopo una notte passata nella camera di sicurezza della caserma Carabinieri di Cortona, l’arrestato è stato portato davanti al giudice per la direttissima che si è conclusa con la convalida dell’arresto e la sottoposizione dell’uomo all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.