Parcheggiava in area pedonale col permesso invalidi del padre: studente multato

Usava il permesso invalidi del padre per parcheggiare in area pedonale, ma è stato scoperto dalla Polizia municipale che ha provveduto al ritiro del documento e a multarlo.

L’utilizzatore, studente a Firenze, è stato trovato dopo alcuni appostamenti che hanno permesso di ricostruire che il giovane si serviva del permesso invalidi intestato al padre che si trovava a Roma per parcheggiare in area pedonale, pur avendo un permesso residenti che però gli consentiva la sosta in Ztl ma non in area pedonale.

Al giovane è stato contestato un uso improprio del permesso invalidi che gli è stato ritirato e gli è stata comminata una sanzione per sosta in area pedonale senza autorizzazione.

