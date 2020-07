Quarrata, agevolazioni TARI per le attività chiuse durante il lockdown: si aprono le domande

Ieri, venerdì 24 luglio, il Consiglio Comunale di Quarrata ha approvato la proposta della Giunta comunale di riduzione della tariffa sui rifiuti per tutte quelle attività, sia commerciali sia produttive, che sono rimaste chiuse per il lockdown imposto per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Hanno espresso voto favorevole alla delibera i gruppi di maggioranza PD e Noi per Quarrata, mentre, tra le opposizioni, il Gruppo Misto ha espresso voto contrario e la Lega Nord si è astenuta.

Tutte le imprese interessate dovranno presentare la richiesta al Comune a partire da lunedì 27 luglio, fino a sabato 12 settembre.

“Per consentire l’erogazione di queste agevolazioni – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti - come Amministrazione abbiamo previsto in bilancio oltre 370.000 euro. Ci tengo infatti a sottolineare che queste riduzioni saranno finanziate direttamente dalle casse comunali e non saranno messe a carico di tutti gli altri cittadini rispalmandole nelle prossime bollette. Questo mi pare un passaggio molto importante che è stato possibile grazie al fatto che quello del Comune di Quarrata è un bilancio sano che, grazie a scelte politico-amministrative lungimiranti e ad una gestione oculata da parte degli uffici, ci ha consentito, in una situazione di emergenza come questa, di compiere scelte straordinarie riversando sul territorio centinaia di migliaia di euro in termini di agevolazioni, sussidi e servizi”.

Per accedere alle agevolazioni sarà obbligatorio farne richiesta, consultando a partire da lunedì 27 luglio la sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Quarrata www.comunequarrata.it. Qui i cittadini troveranno l’apposito modulo che dovrà essere scaricato, compilato, firmato e inviato, anche via pec, all'indirizzo: comune.quarrata@postacert.toscana.it.

Il provvedimento prevede una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa. Nel caso in cui l’impresa sia in regola con i pagamenti della TARI fino al 2019 o aderisca al piano di rientro e/o alla rateizzazione del debito TARI residuo tale riduzione sarà aumentata fino a un importo massimo pari ai due dodicesimi (due mensilità) dell’intera tariffa annuale 2020 (quota fissa + quota variabile). Coloro che al momento non sono in regola con i pagamenti pregressi potranno comunque accedere al beneficio maggiorato (i due dodicesimi) presentando contestualmente alla domanda di accesso all'agevolazione un’istanza di rateizzazione e/o un piano di rientro per quanto ancora dovuto, con pagamento della prima rata.

La riduzione della tariffa sarà poi calcolata in fase di conguaglio, ovvero nella terza rata della Tari, prevista in scadenza a dicembre.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa