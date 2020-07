Indennità consiglieri regionali, Spinelli: "Ho fatto trattenere 3mila euro a favore di Estar"

La consigliera regionale, Serena Spinelli, precisa tramite una nota di aver fatto trattenere 3mila euro dalla sua indennità, a favore del conto istituito dalla Regione Toscana per l'emergenza covid.

"Ho letto sui giornali gli articoli in merito alle indennità spettanti come consiglieri regionali con riferimento al periodo di lockdown, durante il quale i lavori di Aula e Commissioni si sono svolti in videoconferenza. Personalmente, ho fatto trattenere dalla mia indennità per versarlo nel conto istituito dalla Regione per l'emergenza Covid a favore di Estar la cifra di 3000 euro. E l'ho fatto ad inizio aprile, in modo assolutamente trasparente, ovvero dando mandato di trattenerli e di devolverli come erogazione liberale, secondo le modalità previste dagli uffici del Consiglio regionale e dalla relativa comunicazione che abbiamo ricevuto in data 23 marzo insieme all’apposito modulo. Questo è quanto ho fatto, senza darne troppa pubblicità, perché ritenevo giusto e doveroso per chi ricopre un ruolo istituzionale dare il proprio contributo a fronte dell’emergenza sanitaria. Una precisazione che ritenevo utile e dovuta, visto il clamore mediatico, per trasparenza verso gli elettori e i cittadini toscani e visto anche che c'è chi, tra i miei colleghi, si vuole ergere a censore dei comportamenti altrui".