Le nostre radici, l'identità fucecchiese nel libro di Franco Polidori

Ripercorrere i modi di dire, i vernacoli e le battute di ieri e di oggi per riscoprire l'identità di Fucecchio e dei fucecchiesi: è questo il cuore del libro "Le nostre radici" di Franco Polidori, che sarà presentato mercoledì 29 luglio alle ore 21,30 all'interno della rassegna "Biblioteca Sotto le Stelle" promossa dalla cooperativa Promocultura in collaborazione con il Comune di Fucecchio, la Biblioteca Comunale “Indro Montanelli” e la sezione Soci Coop di Fucecchio.

Durante la serata interverranno il professor Alberto Malvolti, il professor Silvano Salvadori del Centro Tradizioni Storiche Empolese Valdelsa e vari ospiti che rappresentano una parte importante del bagaglio storico e culturale di Fucecchio. Un evento in cui, inoltre, la cultura si schiererà a fianco della solidarietà: la serata infatti, sarà ad ingresso gratuito (su prenotazione) ma con la possibilità di acquistare il libro i cui proventi saranno interamente destinati alla Caritas Diocesana, rappresentata dalla locale Caritas fucecchiese da don Andrea Cristiani.

“Durante questa estate di ripartenza abbiamo deciso di dare ampio spazio agli autori locali – spiega l'assessore alla cultura Daniele Cei – e dopo il successo dei precedenti incontri ho voluto organizzare una serata per ripercorrere, attraverso i vernacoli e i modi di dire, le tradizioni della nostra terra in un viaggio alla riscoperta della nostra identità. Sono infatti fermamente convinto che conoscere a fondo le proprie radici, e quindi andare in cerca della propria identità, possa permetterci di costruire con maggior consapevolezza il nostro futuro”.

L'incontro si terrà presso la biblioteca comunale, all'interno del Parco Corsini. Maggiori informazioni e prenotazioni: 0571 268229, biblioteca@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa