Pitti cambia volto sul web con Pitti Connect: le novità della piattaforma digitale

“Giovedì 16 luglio si sono aperte le porte di Pitti Connect – dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – e dopo mesi di grande lavoro finalmente ci presentiamo alla comunità della moda con il nuovo volto online, ma con lo spirito di sempre. Fino al 30 ottobre saranno fiere speciali, con le collezioni estive dei brand e delle aziende espositrici, già 400 circa tra Pitti Uomo, Bimbo e Filati - tra i quali nomi di riferimento della scena fashion e lifestyle internazionale – e con un programma di progetti digitali per scoprire punti di vista inediti, approfondire e lasciarsi ispirare. Cercavamo soluzioni per l’emergenza, ma abbiamo trovato anche opportunità per il domani: Pitti Connect ha impresso una forte accelerazione tecnologica ai nostri saloni e rappresenta l’elemento di continuità che ci porterà verso gennaio 2021, quando fiera fisica e virtuale si integreranno l’una con l’altra.”

“Pitti Connect ha un’impostazione editoriale ricca di contenuti ed eventi speciali – aggiunge Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi speciali di Pitti Immagine - sarà infatti affiancato e arricchito da uno speciale web magazine che abbiamo ribattezzato THE BILLBOARD, che restituirà in digitale l’atmosfera e la trasversalità delle fiere reali, coinvolgendo protagonisti della moda, artisti e personaggi di riferimento della cultura contemporanea.”

Il calendario di apertura delle manifestazioni di Pitti su Pitti Connect

Pitti Uomo 98: 16 luglio - 9 ottobre 2020

Pitti Bimbo 91: 16 luglio - 9 ottobre 2020

Pitti Filati 87: 16 luglio - 30 ottobre 2020

Pitti Fragranze: 28 luglio - 30 ottobre 2020

Super: 28 luglio - 30 ottobre 2020

IL CONTRIBUTO SPECIALE DI MAECI E AGENZIA ICE

Il programma dei saloni digitali e degli eventi Pitti dell'estate 2020 è realizzato con il contributo straordinario del Ministero degli Affari Esteri attraverso Agenzia Ice, in continuità con i Piani Straordinari governativi di sostegno al sistema fieristico italiano attuati a partire dal biennio 2013/2014.

Con Pitti Connect prende il via anche la partnership con UniCredit, che diventa main sponsor di Pitti Immagine, una collaborazione triennale centrata sui temi della sostenibilità e dell'innovazione, con una particolare attenzione al sostegno all'internazionalizzazione delle aziende italiane.

Pitti Connect è parte integrante del nuovo sito www.pittimmagine.com, disegnato dall'agenzia The Big Now e sviluppato grazie alla collaborazione progettuale e tecnologica tra la società Openmind – partner strategico da molti anni - e i team IT e digital di Pitti Immagine, con il contributo di Stentle per la fornitura del catalogo digitale. Ed è proprio il nuovo sito di Pitti a rappresentare il cuore avanzato delle attività, porta d'ingresso alle pagine degli espositori.

Pitti Connect amplifica le connessioni tra espositori, buyer e stampa specializzata. E lo fa lungo un arco di tempo che oltrepassa e rivoluziona i tradizionali confini temporali della fiera fisica e delle campagne acquisti. In questi tre mesi, saranno attive funzionalità innovative di networking e marketplace: sarà possibile visitare gli showroom virtuali, scambiarsi informazioni in chat, pianificare incontri, impostare gli ordini e consultare report aggiornati con dati e trend; ci sarà anche la possibilità di fare smart scouting, individuando con facilità i brand e incrociando le caratteristiche della collezione con le specifiche esigenze del compratore.

Importante!

Vista la prolungata apertura della piattaforma commerciale e considerate le previsioni di una campagna vendite che si estenderà ben oltre le normali scadenze, Pitti Immagine ha deciso di tenere aperta la possibilità di iscrizione da parte delle aziende senza un termine prefissato.

THE BILLBOARD

il palinsesto di eventi e progetti speciali di Pitti Bimbo 91

The Billboard è il programma di contenuti e progetti editoriali on air su Pitti Connect da luglio a ottobre. Per il calendario day by day consultare la sezione The Billboard sul sito Pitti Immagine: https://uomo.pittimmagine.com/it/thebillboard

Ecco di seguito i progetti e gli eventi work in progress

OUT OF THE BLUE: il tema dei saloni estivi e una mostra online

Una campagna diversa dalle altre, curata da Angelo Figus e frutto della collaborazione con grandi artisti internazionali. L’immagine della campagna di Pitti Bimbo è della fotografa coreana JeongMee Yoon. Ritrae un bimbo-supereroe che sembra sorvolare un cielo composto da giochi, oggetti e abiti, tutti rigorosamente blu ed è tratta dal suo progetto The pink and blue project, un work in progress che continua a stimolare una riflessione sugli stereotipi associati all’identità di genere.

FASHION CARROUSEL

Un progetto di Alessandra Enriquez che racconterà le collezioni di alcuni stilisti. Ogni volta una giostra animata e dedicata a un fashion brand, tra i nomi già coinvolti ci sono Alberta Ferretti Kids, Dolce&Gabbana, Ermanno Scervino Junior, Neil Barrett Kids, Philosophy Di Lorenzo Serafini Kids.

STYLIST SPECIALS

Percorsi di stile, tendenze, scouting, attraverso le collezioni degli espositori;

COMICS STYLIST

Alcuni dei più famosi personaggi dei cartoni- Betty Boop, Braccio di Ferro, Olivia, Pisellino e Brutus - scelgono i loro capi preferiti tra le collezioni dei brand kidswear protagonisti su Pitti Connect.

THE HOLLYWOOD ROOM

Il guardaroba un po’ vero un po’ presunto dei figli di Hollywood, a cura del magazine Style Piccoli.

THE ROYAL ROOM

Una stylist inglese prova a definire l’ipotetico guardaroba dei figli di Kate e Meghan.

MUST HAVE

Una guida ragionata di quello che non può mancare per l’estate 2021.

I PITTI BIMBO EDITORIALS

Una sorprendente selezione di proposte lifestyle pensate per concept stores bambino, a cura della stylist Maria Giulia Pieroni. I temi di questa edizione:

AND HERE COMES THE RAINBOW

Archi colorati, ponti magici, raggi cromatici, l'arcobaleno unisce attraverso la meraviglia. Un segno gioioso, positivo che contagia oggetti, accessori, che appare all'improvviso conquistandosi l'allegra attenzione di tutti. Non appartiene né alla terra né al cielo, ma li connette per un momento…

FUNNY ROARS: RUGGITI DIVERTENTI

Raggiante, solare, esuberante: il leone interpreta l’estate come un vero Re. Un po’ vanitoso, un po’ spiritoso impera su alcuni pezzi del guardaroba e gioca con gli oggetti.

Tra i marchi già coinvolti nei due Editorials: A Little Lovely Company, Blabla Kids, Bloomingville Mini, Djeco, Engel, Madame Mo, Maison Deux, Moulin Roty, Oeuf, Omy, Raduga Grez, Studioloco, Sunnylife, Tutete.

NEW BORN

Dall’utile al futile il corredo per festeggiare i nuovi arrivi, home and play, dal termocontenitore al music box, dal guardaroba simpatico a quello tecnico;

STEP BY STEP

Dalla speaker alla slang back, quattro passi fra le tendenze;

ECOETHIC

Il tema della sostenibilità declinato sulle collezioni bambino, che lavorano su tessuti e processi;

THE NEST

Focus sulle realtà emergenti che meritano di crescere, selezionate dallo store/concept lab berlinese Little Pop Up;

LA PARTECIPAZIONE SPECIALE DI MATTEL

Mattel festeggia i suoi 75 anni con Pitti Bimbo, creando una special edition - con illustrazione di Alessandro Enriquez - di UNO, il gioco di carte cult a livello mondiale.

Protagonisti di questo compleanno anche Barbie, che sceglierà il proprio guardaroba tra le collezioni presenti a Pitti Connect, e Hot Wheels, che farà parte di una giostra speciale.

IL NEGOZIO EMOZIONALE

Una collaborazione di The Playful Living con il Politecnico di Milano per tracciare il profilo del nuovo negozio per l’infanzia ai tempi del digitale. Un palinsesto di dialoghi attorno al tema del retail, di come le emozioni lo abbiano modificato negli ultimi anni, e di come i recenti avvenimenti abbiano modificato anche l’esperienza d’acquisto.

UNA MERENDA CON…

I top buyers internazionali stilano una classifica delle loro scoperte più interessanti,

surfando tra le collezioni di Pitti Connect.

PITTI MEETS

Conversazioni con imprenditori, stilisti, top buyers, influencer. Riflessioni leggere sulla moda, la cultura, il sistema, il fashion business.

PITTI BIMBO AWARDS

I premi della stampa internazionale ai progetti più innovativi e interessanti, già in programma:

Kids’ Wear Favorites Award

Fra gli gli show room di Pitti Connect verranno scelti 10 brand, che si sono distinti per sostenibilità, e 1 di questi vincerà uno shooting che sarà pubblicato sul magazine.

Pirouette’s One to Watch Award:

Il premio lanciato da Pirouette blog, da diverse stagioni uno dei riconoscimenti più ambiti al salone, per supportare designer emergenti e giovani brand di childrenswear.

E inoltre media partnership, collaborazioni speciali con influencer e protagonisti della moda contemporanea nutriranno il calendario online della manifestazione su The Billboard.

Fonte: Pitti Immagine