Con un piccolo Bobcat trovato in un cantiere edile vicino al negozio di telefonia, hanno creato un varco nella parete portando via almeno una cinquantina di cellulari . Il valore complessivo stimato del colpo sarebbe di 30mila euro, oltre a soldi in contanti. E' accaduto ieri in via Pratese a Firenze. Il negozio è di proprietà di un orientale.