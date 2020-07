Consiglio Lastra a Signa, Paola Piccini subentra a Leandro Becagli

Durante la seduta del consiglio comunale di ieri Leandro Becagli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale del Partito Democratico per incompatibilità. Al suo posto è subentrata la prima dei non eletti ovvero Paola Piccini.

“Ringraziamo Leandro - ha commentato il sindaco Angela Bagni - per il lavoro svolto durante il periodo in cui ha ricoperto la carica di consigliere comunale. Persona sempre preparata, seria e competente gli faccio i miei personali auguri per il suo nuovo lavoro e accogliamo Paola Piccini, a cui diamo il benvenuto e che sicuramente saprà darci una mano, vista anche la sua precedente esperienza come consigliere comunale durante il mio primo mandato”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa