Continua l’abbattimento delle barriere architettoniche a Pescia

Non si fermano i lavori del comune di Pescia per rendere sempre più agevole la mobilità per tutti i cittadini, con particolare attenzione per i portatori di handicap e i loro accompagnatori.

Con questo obiettivo sono in corso due lavori importanti, che miglioreranno l’accesso delle persone all’anagrafe comunale e renderanno più sicura la zona dell’angolo delle idee, quindi l’accesso in entrambi i sensi dalla passerella Sforzini verso piazza XX Settembre e quindi piazza Mazzini e il centro della città.

Il primo intervento è appunto su viale Forti, all’altezza dell’anagrafe comunale, che si trova al piano terreno del palazzo del Vicario. I lavori consistono nell’eliminare tutte le barriere che attualmente impediscono di accedere agli uffici per un portatore di handicap. L’intervento , che costa circa 25mila euro, prevede anche la messa in sicurezza di un tratto di strada che è di fatto a raso, anche in prossimità delle strisce pedonali e del conseguente attraversamento pedonale che si trova poco più avanti all’angolo oggetto dei lavori.

Il secondo lavoro pubblico collegato, che sarà però realizzato a fine estate per non intralciare le attività presenti nella zona, prevede invece una spesa di 20mila e praticamente, riguarderà l’eliminazione delle barriere architettoniche della zona fra la gelateria, l’Angolo delle Idee e l’edificio che ospita l’Archivio di Stato. Un’area che presenta delle difficoltà per chi oggi dovesse percorrerla con una carrozzina.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio Stampa