Ecco i Borghi più Belli d’Italia della Toscana: c'è anche Montaione

A Firenze, in Consiglio Regionale si è costituita l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia in Toscana. L'associazione raccoglie la stragrande maggioranza dei 25 borghi toscani che fanno parte del club dei Borghi più Belli d'Italia. Presenti all'iniziativa, presieduta dal presidente nazionale Fiorello Primi e verbalizzato dall'amica Rosalba Cardinale Suvereto, il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, la vice presidente Lucia De Robertis e l’assessore al territorio Vincenzo Ceccarelli. Abbiamo nomintato come nostra Presidente Elisabetta Giudrinetti.

Come sottolineato dal Presidente Nazionale Primi, la costituzione dell'associazione è un risultato straordinario, e rappresenta un importante strumento per realizzare politiche comuni per lo sviluppo turistico e per una migliore interlocuzione con la Regione.

I Borghi più Belli d’Italia della Toscana sono:

Arezzo:

Anghiari, Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna, Raggiolo (frazione di Ortignano Raggiolo), Lucignano, Poppi;

Firenze:

Montaione, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Montefioralle (frazione di Greve in Chianti);

Lucca:

Barga, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli

Grosseto:

Capalbio, Giglio Castello (frazione di Isola del Giglio), Montemerano (frazione di Manciano), Pitigliano, Porto Ercole (frazione di Monte Argentario), Santa Fiora, Sovana (frazione di Sorano)

Livorno:

Suvereto

Pisa:

Montescudaio

Siena:

Buonconvento, Cetona, San Casciano dei Bagni

(quattro borghi Coreglia Antelminelli, Pitigliano, Giglio Castello, Montefioralle, per motivi diversi hanno provvisoriamente congelato l’adesione).