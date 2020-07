Fondi europei in funzione anticrisi, il piano della giunta regionale

Fondi europei in funzione anticrisi, per ripartire dopo l'emergenza sanitaria. Risorse rimodulate (e 250 milioni di euro in più a disposizione) per sostenere da subito imprese e liberi professionisti ma aiutare anche cittadini e lavoratori.

Gli assessori al bilancio Vittorio Bugli e alle attività produttive Stefano Ciuoffo illustreranno in conferenza stampa, mercoledì 29 luglio alle ore 14.30 a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, il piano che la giunta è pronta a lanciare.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa