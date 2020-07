Innovazione, riunito il 'Tavolo di coordinamento dell'ecosistema fiorentino'

Si è riunito questa mattina in Camera di Commercio il 'Tavolo di coordinamento dell'ecosistema fiorentino dell'innovazione'. L'obiettivo di questo organismo è quello di fare rete tra tutti i soggetti, che, nella nostra città, operano nel campo dell'innovazione e l'incontro di oggi è servito per fare il punto sui vari progetti avviati.

Erano presenti, tra gli altri, gli assessori Cecilia del Re e Federico Gianassi e il presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi.

Con i partner del tavolo è stato innanzitutto affrontato il tema dello sviluppo del portale www.MakeNextinFlorence.org,

la piattaforma digitale nata un anno fa per far scoprire le opportunità offerte da Firenze a chiunque voglia lanciare ed affermare sul mercato un’idea innovativa di business. L'intento che il tavolo si è dato è quello di continuare a lavorare congiuntamente ad un piano di comunicazione per valorizzare questo brand e rendere sempre più percepibile in città e altrove l’esistenza di questa rete e delle opportunità che offre a favore di chiunque voglia investire in questo settore.

Sul fronte dell’internazionalizzazione e del confronto con altre esperienze europee, è stato analizzato poi lo stato di avanzamento del progetto europeo 'Speed Up' (il cui capofila è il Comune di Firenze) per attivare una serie di scambi tra start up che operano a Firenze e quelle dei Paesi partner europei.

Infine, sul fronte interno, si è affrontato il tema della realizzazione del Market Place, parte del piano “Rinasce Firenze”, quale sviluppo di un modello di commercio di prossimità che approda sul digitale nell’epoca post-covid.

Prossimo appuntamento tra i vari partner che aderiscono al tavolo è il ‘MIP (Murate Idea Park) day’ in programma il prossimo 8 ottobre a Palazzo Vecchio, che prevede all’ordine del giorno anche la firma di Regione Toscana e Città metropolitana quali nuovi partner di questa rete.

“Un incontro utile e ricco di spunti – hanno sottolineato gli assessori Del Re e Gianassi – dove è stato fatto il punto su vari progetti avviati, compresi quelli che sono parte del piano 'Rinasce Firenze' come il 'Market Place'. Si è affrontato anche il tema dell'internazionalizzazione delle start-up, anche all'interno del progetto europeo 'Speed up', convinti che l'innovazione e, appunto, l'internazionalizzazione siano le due leve per rendere sempre più competitive le nostre imprese e il nostro territorio. Sono proprio questi i due punti fondamentali sui quali puntare per aiutare la ripartenza”.

“Tra le note positive di questa fase difficile per l’economia c’è l’interesse crescente delle imprese per l’innovazione e la crescita digitale – dice il presidente Leonardo Bassilichi –. La ripartenza passerà necessariamente dalle tecnologie digitali: chi già le utilizza sta soffrendo meno e, come Camera, siamo impegnati su questo fronte ad aiutare il salto di qualità del nostro sistema economico”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa