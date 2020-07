Investimenti da 2,5 milioni di euro sulla Fi-Pi-Li, Nardini (Pd): "Ulteriore segnale nella giusta direzione"

"La Regione ha stanziato oltre 5,5 milioni di euro per la manutenzione della rete viaria regionale. Di queste risorse 2,5 milioni sono per investimenti sulla FI-PI-LI, uno snodo viario essenziale per il nostro territorio e per la nostra regione, che necessita di manutenzioni profonde e di un potenziamento strategico. È un tema molto sentito da chi ogni giorno attraversa quella strada per esigenze di lavoro o personali, dai pendolari fino agli autotrasportatori. Per questo si tratta di un ulteriore segnale nella giusta direzione, che conferma l'impegno della Regione per la manutenzione e la sicurezza viaria, che dovrà essere confermato e implementato anche nella prossima legislatura. È bene sottolineare che queste risorse si aggiungono ai 26 milioni di euro già in campo per il piano di interventi straordinario già in corso da un anno proprio sulla SGC. Gli stanziamenti interessano anche la Provincia di Pisa, con una quota di 76.333 euro".

Alessandra Nardini, consigliera regionale Pd