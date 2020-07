Compie una manovra azzardata e aggredisce gli agenti all'alt: denunciato a Arezzo

Compie una manovra azzardata, viene fermato dalla polizia municipale e aggredisce gli agenti, danneggiando l'auto della pattuglia e tentando di scappare via. È successo a Olmo, nella periferia di Arezzo dove il soggetto, un 50enne aretino, è stato denunciato per danneggiamento, lesioni e resistenza.

In seguito all'aggressione è stata data agli agenti una prognosi di 20 e 5 giorni. Secondo le ricostruzioni il 50enne sarebbe partito in anticipo a inveire contro gli agenti, prima ancora che questi gli contestassero qualcosa. In seguito, dopo aver sfidato le forze dell'ordine facendo finta di allontanarsi, avrebbe iniziato a sferrare oggetti e documenti, cercando di danneggiare il finestrino dell'auto della pattuglia e picchiando un agente che si trovava all'interno. Di conseguenza sono stati chiamati i rinforzi e l'uomo è stato denunciato.