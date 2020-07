Mugnai e Cellai (Fi): "Sì alla nuova pista di Peretola, per Firenze e la Toscana"

Stefano Mugnai, Coordinatore Regionale Forza Italia Toscana e Jacopo Cellai, Coordinatore Cittadino di Forza Italia Firenze e capogruppo a Palazzo Vecchio, commentano la nuova pista dell'aeroporto di Firenze.

"Per noi la Politica e’ concretezza e le questioni si analizzano sulla base degli elementi oggettivi che caratterizzano i progetti. Quello del nuovo aeroporto di Firenze è stato fermato dalle sentenze della magistratura sulla base di una serie di motivazioni di carattere prevalentemente amministrativo in merito alle procedure connesse alla VIA, ma non sulla validità del progetto per la nuova pista e sull’assetto dello scalo. Non ci risulta che la commissione Europea abbia alcuna titolarità per esprimersi sul progetto dell’aereoporto di Peretola e tirarla in mezzo significherebbe avallare un’invasione di campo sulle nostre libere scelte regionali e nazionali."

"Continuiamo a ritenere centrale la costruzione della nuova pista di Peretola non solo per Firenze ma per l’intera Toscana e auspichiamo di arrivare alla presentazione del nuovo progetto nei tempi più rapidi, per non continuare a far pagare ai Toscani l’evidente incapacità del Pd e della Sinistra che hanno governato la nostra regione in tutti questi anni senza riuscire a fare nulla di concreto se non i ricorsi promossi dai Sindaci del PD che hanno favorito l’ennesimo stop dell’aereoporto."