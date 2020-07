Perde il controllo della moto e muore a 28 anni, ci sono quattro indagati

Sarebbero quattro gli indagati per l'incidente dello scorso 30 giugno nella quale è morto un 28enne dopo che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro un cantiere in piazza del Cestello. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'ad e un tecnico dell'azienda incaricata della manutenzione delle strade e altre due persone dell'impresa edile. L'ipotesi di reato è quello di omicidio stradale in concorso. Il pm ha disposto tra l'altro accertamenti sulla segnaletica, sullo stato del manto stradale e sulla regolarità del cantiere.