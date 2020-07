Scuola, a Rignano sull'Arno rientro in classe con nuovi arredi

Dopo mesi d'incontri e pianificazioni con la Dirigenza scolastica, a settembre tutti gli studenti, informa l'Assessore alla Scuola, "rientreranno in classe senza doversi spostare in strutture esterne, grazie anche all'impegno negli acquisti di arredi con il bando per i fondi strutturali europei PON FESR, che permetteranno il distanziamento fisico e garantendo anche la didattica a gruppi con gli arredi flessibili e modulari.

Come sempre saranno garantiti il servizio mensa e trasporto secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Governo e dagli organi competenti".

A tal proposito, a seguito della emanazione delle linee guida MIT per il piano scuola dell’Anno scolastico 2020/21, il Dirigente scolastico, il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, i docenti e il personale ATA dell’Istituto comprensivo Rignano Incisa Valdarno si sono alacremente e sollecitamente impegnati nella ricognizione dei locali di tutte le scuole dell'Istituto e nella valutazione delle misure da adottare per un rientro a scuola in condizioni di sicurezza.

"Grazie ai fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione e agli acquisti di arredi flessibili da parte dei Comuni, a Rignano e ad Incisa, con qualche adattamento degli spazi e con un’adeguata revisione del Piano triennale dell’offerta formativa, quanto a metodologie innovative ed organizzazione degli ambienti di apprendimento, il nostro Istituto è in grado di garantire l’allocazione di tutti gli alunni nelle rispettive aule, di sostenere senza modifiche il tempo scuola, normale e pieno, di prevedere ingressi a scuola, diversificati e scaglionati a seconda dei plessi, nel rispetto di un articolato “piano per il rientro” in sicurezza, in corso di elaborazione", conferma il Dirigente Scolastico. "Nel rispetto del Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e forti della collaborazione con gli Enti locali ed il territorio tutto, questa Istituzione scolastica s'impegna a condividere con tutta l’utenza il Piano per il rientro, in un autentico “patto integrato” , non appena esso sarà completamente definito, secondo le indicazioni che il Ministero dell’Istruzione vorrà impartire."

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio stampa