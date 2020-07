Siena, approvato in consiglio comunale il rendiconto della gestione 2019

Approvato oggi in Consiglio comunale il rendiconto della gestione 2019 che presenta conti in netto miglioramento rispetto all’anno precedente.

"Il documento – come ha introdotto l'assessore al Bilancio Luciano Fazzi - presenta un risultato di amministrazione in ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio precedente. Oltre a questo i principali risultati ottenuti dalla gestione 2019 sono: la riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori, con il conseguimento di un valore negativo dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza media delle fatture e l’azzeramento delle fatture scadute al 31/12/2019; la stabilizzazione della liquidità a livelli adeguati; la riduzione delle somme accantonate e vincolate di oltre un quarto, con prospettiva di ulteriore imminente diminuzione nel 2020 nel quadro delle recenti disposizioni normative emergenziali; l'ulteriore sensibile diminuzione del debito finanziario del Comune; il risultato positivo del conto economico.

L'amministrazione riaspetta inoltre i nuovi saldi di finanza pubblica garantendo un risultato positivo per tutti e tre i nuovi saldi previsti dai commi 819–826 della Legge di Bilancio 2019 e dal D.M. 1.8.2019, ossia il risultato di equilibrio di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3)".

La situazione finanziaria del 2019 ha presentato un andamento positivo della gestione corrente e in capitale. "Mentre la gestione 2018 ha consentito di recuperare oltre 8 milioni di euro del maggior disavanzo evidenziato dalla Corte dei Conti nell'ormai famosa delibera n. 80 del 6 marzo 2019, la gestione 2019, al netto dell'applicazione dell'avanzo destinato (delibera di CC 223/2019), che ha consentito di coprire ulteriori 4.478.229,96 euro del disavanzo ordinario chiudendolo definitivamente, ha migliorato il risultato rispetto all'obiettivo previsto di 1.155.680,96 euro a dimostrazione che rispetto al 2018 la spesa è stata gestita in maniera più efficiente evitando la creazione di inutili avanzi di gestione, sintomo, invece, di una cattiva programmazione".

Infine previo confronto con la Sezione Regionale di Controllo della Corte di Conti della Toscana, si è proceduto, ai sensi dell'art. 109 del DL 18/2020 a svincolare alcune somme del risultato di amministrazione "per destinarle al finanziamento delle spese COVID-19, in sostanza per concorrere alla quadratura della manovra da circa 20 milioni di euro che l’Amministrazione ha messo in atto per fronteggiare la crisi legata alla pandemia. Le somme svincolate per tale finalità ammontano a 5.373.000 euro".

