Genitori, arriva 'Tata Empoli': nasce l'albo comunale per baby sitter

Il Comune di Empoli istituisce l’albo comunale per baby sitter.

Si chiamerà "Tata Empoli" ed è un progetto concreto che intende fornire alle famiglie almeno un primo importante aiuto nella ricerca, spesso non facile, di personale qualificato per servizi di babysitting.

Un elenco di professionalità pronte per servizi ‘lampo’, per esigenze improvvise ed occasionali, ma anche per servizi strutturati e continuativi.

Insomma un punto di riferimento per le famiglie, per i genitori, per chi ha un’urgenza o per chi ha bisogno di una figura che possa diventare un punto di riferimento quotidiano per il bambino.

L’albo sarà a disposizione di tutte le famiglie residenti nel Comune che desiderino avvalersi del servizio e che contatteranno personalmente le persone iscritte.

«Un piccolo ma speriamo importante aiuto per facilitare l'incontro tra il bisogno e la domanda. Ascoltare e riconoscere i problemi e i bisogni delle famiglie è il nostro obiettivo in tutte le scelte dell'amministrazione – ha detto il sindaco Brenda Barnini –. Anche questo albo vuole avere questo scopo. Ovviamente la responsabilità di decidere chi chiamare e quella di instaurare un rapporto di lavoro rimane in campo alle famiglie, ma in questo modo avremo a disposizione un elenco ufficiale e le persone inserite in quell'elenco potranno formare delle competenze presso il Centro Studi Bruno Ciari»

Fondamentale è il percorso formativo al quale le persone interessate sono obbligate a partecipare, per acquisire le competenze teoriche e pratiche necessarie per rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino e dei genitori.

L’inserimento nell’Albo “Tata Empoli” avviene solo a seguito del completamento di un corso formativo di base organizzato dal Comune. Il Corso di base è interamente finanziato dall’amministrazione.

Il numero massimo di persone avviate a formazione è 40.

Una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo comunale la o il baby sitter dovrà frequentare corsi di aggiornamento annuali; la frequenza del corso di aggiornamento è condizione indispensabile per la permanenza nell’Albo. Il costo dei corsi di aggiornamento sarà a carico delle baby sitter.

È previsto anche un tirocinio formativo presso i servizi educativi nidi comunali quando l’emergenza sanitaria sarà passata.

La permanenza nell’Albo è subordinata all’aggiornamento annuale.

Il Comune inoltre si riserva di effettuare periodicamente controlli sulle prestazioni erogate dalle baby sitter iscritte tramite questionari di gradimento da inviare, a campione, alle famiglie fruitrici.

Il Comune rimane del tutto estraneo alla contrattazione tra le parti e all'eventuale rapporto di lavoro che abbia a costituirsi, ovviamente non è consentito rapporto di lavoro senza regolare contratto anche ai fini di voucher comunale.

Per visualizzare l’avviso e leggere i criteri e tutte le altre informazioni consultare questa pagina https://www.empoli.gov.it/avviso/tata-empoli-avviso. La scadenza è il prossimo 31 agosto 2020, alle 13.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa