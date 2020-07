Vigili di quartiere a Firenze, Stella (Fi): "Nardella come ha utilizzato i fondi regionali?"

"La Regione Toscana ha stanziato 675.000 euro a favore del Comune di Firenze per il triennio 2019-2021, per potenziare il servizio di polizia di prossimità della polizia municipale. Ci viene da chiedere, senza alcun intento polemico, che fine abbiano fatto questi soldi, a quale voce del bilancio sia stata assegnata questa cifra, visto che di vigili di quartiere a Firenze non se ne vedono, nonostante le promesse del sindaco Nardella lo scorso anno in campagna elettorale". È quanto chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"La Regione Toscana ha promosso uno specifico progetto di rafforzamento delle polizie municipali - ricorda Stella - per destinare operatori al servizio di prossimità. Il progetto è stato promosso dalla Regione Toscana, con DGR n.169 del 18 febbraio 2019, nelle quindici città della Regione segnate da crescenti fenomeni di degrado e microcriminalità, e finanziato con 9 milioni di euro. Di questi, 675mila euro sono andati a Firenze. Eppure i vigili di quartiere a Firenze non ci sono: Nardella ci può dire come ha utilizzato questi fondi regionali?".

