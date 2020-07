Estate Castelfranchese 2020 in arrivo con laboratori, spettacoli e cinema all'aperto

Non sarà un'Estate Castelfranchese come le altre, questo si sa.

Ma l'Estate Castelfranchese 2020 ci sarà.

La programmazione di laboratori, spettacoli e cinema all'aperto, che allieta tradizionalmente pomeriggi e sere d'estate a Castelfranco, torna con un calendario ridotto rispetto alle passate edizioni, ma comunque interessante e divertente per ogni età.

Dopo il concerto live di Emma Nolde dello scorso 27 luglio che, nell'ambito del Musicastrada Festival, ha incantato il pubblico sulla terrazza del Teatro della Compagnia, adesso si parte!

APPUNTAMENTI SOTTO LE STELLE

La vera e propria programmazione inizia domani, giovedì 30 luglio alle ore 21.30 (presso Largo Carlo Alberto a Castelfranco), con l'evento “Osservare e fotografare il cielo” a cura del Circolo Culturale Fotografico La Fototeca.

In compagnia di Stefano Caverni (dell'Osservatorio Astronomico di Torre Luciana -San Casciano Val di Pesa) i partecipanti saranno invitati in un viaggio alla scoperta del cielo, delle stelle e dei pianeti.

Grazie alla guida i presenti potranno imparare ad orientarsi nella lettura del cielo e scoprire il funzionamento del sistema solare.

Nella seconda parte della serata, Andrea Lippi (docente di fotografia) darà alcune indicazioni su come approcciarsi alla fotografia del cielo e delle stelle.

(Per info scrivere a ccf@lafototeca.it)

Nell'ambito delle iniziative “Appuntamenti sotto le stelle”, organizzate dalla Biblioteca Comunale, c'è già un appuntamento per giovedì 3 settembre alle ore 21,30 presso Largo Carlo Alberto: la presentazione del libro di Fabrizio Nelli “La città tentacolare: distopico leopardiano” (Carmignani Editrice). Introdurrà Annalisa Petri

TEATRO PER FAMIGLIE

Il teatro per famiglie torna ad animare Piazza Bertoncini ormai diventata palcoscenico per spettacoli estivi dedicati a grandi e piccini, tutti a ingresso gratuito. Gli appuntamenti sono tutti adatti sia a adulti che a bambini a partire dai 3-4 anni.

Lunedì 3 agosto si parte alle ore 21,30 con “Vassilissa la bella”, interpretato dalla Compagnia KriosTeatro, parte del Circuito IntesaTeatro Amatoriale.

Martedì 4 agosto, sempre alle ore 21,30, sarà la volta di “Chip chat tablet e backup”, un divertente intrattenimento portato in scena dalla Compagnia Circusbandando (Circuito IntesaTeatro Amatoriale).

Mercoledì 5 agosto, alle ore 21,30, la Compagnia I mostri pelati (Circuito IntesaTeatro Amatoriale) interpreterà “Un gelato e tre storie”.

Giovedì 6 agosto, alle ore 21,30, il Centro di Teatro Internazionale porterà in scena lo spettacolo “Vagamondo”.

Venerdì 7 agosto alle ore 18,00 la piazza si colora con lo spirito del carnevale con lo spettacolo “Gran Teatro... a rigoni. Il racconto di Pulcinella”, a cura della Compagnia Semi Volanti.

Ancora venerdì 7 Agosto alle ore 21,30, l'ultimo appuntamento sarà con “La storia storta” portato alla ribalta dalla Compagnia “Semi Volanti”.

CINEMA SOTTO LE STELLE

Torna anche la programmazione del Cinema Sotto le Stelle a Castelfranco di Sotto nel mese di agosto.

A partire dall'8 agosto fino 28 agosto, sei appuntamenti con il grande schermo sia nel Capoluogo, sia nelle frazioni di Villa Campanile e Orentano.

I film selezionati per le notti di cinema castelfranchese spaziano in vari generi -dall'animazione, al comico alla commedia- e sono tutti grandi successi di botteghino. Interessanti visioni per chi se li fosse persi al momento dell’uscita al cinema e un’ottima occasione per goderseli all’aperto, per chi ha già avuto modo di apprezzarli.

L’iniziativa è organizzata da Arci per conto del Comune di Castelfranco di Sotto.

Tutte le proiezioni partono alle ore 21,30 e sono a ingresso gratuito.

Fonte: Ufficio Stampa