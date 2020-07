Investito ciclista da pirata della strada, grave 21enne

Un 21enne è stato investito mentre si trovava in bici lungo viale Bernardini a Lido di Camaiore. Per il giovane di origine riservata le condizioni sono gravi dopo il trauma cranico. Il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice rosso con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. L'elisoccorso Pegaso lo ha poi portato al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno. I carabinieri sono giunti sul luogo dell'incidente: l'auto che ha investito il ragazzo alle 5 del mattino è poi scappata.