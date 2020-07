Alla scoperta di via di Castiglioni con la Pro Loco di Montespertoli

La via di Castiglioni, il museo a cielo aperto di Montespertoli, rappresenta un itinerario alla scoperta della campagna toscana. E' stata organizzata per lunedì 3 agosto una passeggiata al calar del sole dalla Pro Loco di Montespertoli. L'appuntamento è alle ore 18.45 di fronte alla ex scuola elementare in via Montegufoni 25 e prevede un itinerario di 11 km, con punto di arrivo alla Cappellina di Castiglioni. Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso dell’andata.

E' necessario abbigliamento comodo, portare acqua, una torcia ed un gilet catarifrangente. Sarà offerto ai partecipanti un piccolo spuntino grazie alla collaborazione con Coop Montespertoli e Fratres Montespertoli. Il costo della passeggiata è di 5 euro per i soci e 10 per i non soci.

L'iscrizione è obbligatoria ed è entro domenica 2 agosto al numero:

3391770715

Fonte: Ufficio Stampa