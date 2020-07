Anziana sventa tentata truffa a Siena

Hanno cercato di truffare una 85enne, che ha fiutato il raggiro e avvisato la polizia. Il fatto è avvenuto martedì 28 luglio a Siena, protagonista un'anziana del luogo. Un uomo le ha telefonato spacciandosi per avvocato e le ha riferito di cercare aiuto per il figlio della donna, arrestato a seguito di un incidente d'auto.

Dopo aver creato nella donna un fondato timore per la salute e per lo stato di arresto del figlio, l’interlocutore le ha chiesto la pronta disponibilità di una cospicua somma di denaro, che sarebbe servita per coprire le spese della pratica per il rilascio del figlio. Il denaro sarebbe stato poi ritirato da un falso appartenente alle forze dell'ordine.

La donna, pur turbata, ha comunque nutrito il sospetto di una situazione anomala. Si è messa in contatto col figlio che, avuta certezza del tentativo di truffa, ha richiesto, l’intervento della polizia.