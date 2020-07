Nuova rsa con centro diurno a Santa Maria a Monte dalla Fondazione Madonna del Soccorso Onlus

Il Pd di Santa Maria a Monte ha accolto positivamente la proposta, pervenuta dalla Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS, per la realizzazione di una RSA e Centro Diurno a Santa Maria a Monte in località Cerretti sia per l’ottima localizzazione che per l’indiscussa utilità del servizio che può prestare al nostro territorio che ai territori limitrofi.

La Fondazione Madonna del Soccorso, disponendo dei necessari finanziamenti sia per la realizzazione che per la gestione della struttura che propone è una garanzia in quanto già presente sia a Orentano che a Fauglia con strutture simili e ben funzionanti.

Il Pd invita l’Amministrazione Comunale che si è già fatta carico della proposta, a velocizzare le procedure necessarie perché la realizzazione della struttura possa avvenire in tempi brevi.

Contestualmente, come rappresentato nel Consiglio Comunale del 28 luglio, il P.D. di Santa Maria a Monte però ha invitato l’Amministrazione a rivedere, anche alla luce di questa nuova proposta, il progetto “0/120” per il quale avevamo espresso molte perplessità sia per l’enorme impegno finanziario che per la localizzazione non adatta alla fruibilità dell’utenza.

Fonte: Ufficio Stampa