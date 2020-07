Nuovo stabilimento Fendi a Bagno a Ripoli, Femca-Cisl: "Segnale fondamentale"

“Un progetto importante, che leggiamo con interesse, ovviamente dal punto di vista dell’occupazione, ma da quello ambientale, per la riqualificazione del territorio.” E’ il commento di Christian Paci, della Femca-Cisl Firenze-Prato all’accordo per un importante investimento del gruppo Fendi a Bagno a Ripoli (Firenze), che prevede l’ampliamento del polo esistente con la creazione di 133 nuovi posti di lavoro.

“In un momento particolare come quello che stiamo vivendo – dice Paci - l’impegno di un azienda come Fendi, che nei fatti andrà a raddoppiare lo stabilimento nel 2022, è un segnale fondamentale per l’economia della nostro territorio.”

Fonte: Cisl - Ufficio Stampa