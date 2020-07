Outdoor: la natura protagonista in Mugello

Un fine settimana ricchissimo di eventi, soprattutto nell'Alto Mugello, dove le nostre montagne saranno teatro di escursioni sia diurne, che notturne, per assaporarne la bellezza selvaggia sotto ogni angolazione. Varia è la scelta per esplorare gli angoli più suggestivi e freschi dell'Appennino, sia per famiglie, che per camminatori più esperti: da venerdì a domenica numerosissimi gli eventi nei rifugi ed attività per tutti nel territorio di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e San Godenzo.

Sempre nell'Alto Mugello, da venerdì a domenica "Leggere in Appennino" a Palazzuolo sul Senio, dove prosegue la rassegna musicale "Lune di Musica"; concerti all'aperto anche a "Moscheta in Musica" e al Palazzo dei Vicari di Scarperia con "Estate in Musica".

Il venerdì prosegue "RipartiAMO da Dicomano" e continuano le visite guidate, le conferenze e le mostre a Palazzo dei Vicari di Scarperia e al Chini Museo di Borgo San Lorenzo; a Vicchio ultimo di 3 fine settimana di iniziative artistico-culturali in Piazza Giotto con TREperTRE.

Per gli amanti della cultura, le "Notti dell'Archeologia a Scarperia e Firenzuola e lo spettacolo teatrale dedicato a Dante Alighieri nella pieve romanica di Cornacchiaia (Firenzuola). "Barberino Estate" offre numerosi appunti in differenti location, tra cui domenica nella scenografica Villa il Palagio. Gli sportivi potranno cimentarsi nell'Ultratrail - Do it yourself, oppure in Mugello Rally, nel Raduno MTB o nel Duathlon sul Lago di Bilancino.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa