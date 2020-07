Picchiata in un locale a Firenze, la giovane: "Nessuno mi ha aiutato"

Arriva dai social la denuncia di una 20enne fiorentina, che ha dichiarato di essere stata picchiata da un ex calciatore della Fiorentina in un locale alle Cascine e di non aver ricevuto aiuto dai presenti, fatta eccezione per le amiche che si trovavano lì con lei.

La giovane lunedì 27 luglio, è stata sottoposta a un'operazione chirurgica per la rottura della mandibola. L'aggressione fisica sarebbe avvenuta giovedì 23 luglio. Samantha Luisa Duarte conosce quello che ha denunciato essere il suo aggressore alla polizia, Abdou Diakhate, che le avrebbe chiesto di poterle parlare e poi la avrebbe colpita rompendole la mandibola. I due, fa sapere il legale della giovane, sono ex compagni di scuola e il calciatore avrebbe avvicinato Samantha per chiarire un diverbio avuto tra la giovane e la sua attuale compagna.

Dal locale fanno sapere di aver chiamato il 118, già attivato dalle amiche della ragazza e di non aver "scortato fuori" l'aggressore, che sarebbe stato riaccompagnato alla sua auto dai suoi amici.

Qui il video.