Pic-nic e film sotto le stelle tra i colli di Bagno a Ripoli

Un pic-nic, un calice di vino e un film sotto le stelle. Il tutto immersi nella verde campagna toscana disegnata dai filari dei vigneti. Sono gli ingredienti di “MerendaCinema”, la kermesse tra gusto e grande schermo organizzata da Ruffino presso la tenuta di Poggio Casciano a Bagno a Ripoli. La storica azienda vinicola, che oggi ospita anche un agriturismo, aprirà le sue porte (e quelle delle sue cantine) tutti i martedì dal 4 agosto fino al 29 settembre, proponendo un programma cinematografico di prim’ordine accompagnato da specialità gastronomiche preparate dalla locanda “Le Tre Rane Ruffino” situata all’interno della tenuta. Prelibatezze da gustare nel parco servite insieme a un calice di vino Ruffino prima della visione del film. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Nel dettaglio, ogni serata si aprirà alle 20 con un tour guidato delle cantine. A seguire, alle 20.30, pic-nic con paniere e dalle 21.15 proiezione del film. La kermesse si aprirà il 4 agosto con la visione de “La Passione” di Carlo Mazzacurati. Proseguirà l’11 agosto con la pellicola “Otto donne e un mistero” di Francois Ozon, il 18 agosto con “The guilty – Il colpevole” di Gustav Moller e il 25 agosto con “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani. Il 1 settembre è in programma la proiezione de “Il Mio capolavoro” di Gastón Duprat, l’8 settembre di “Gloria bell” di Sebastián Lelio, per proseguire il 15 settembre con “Hitchcock / Truffaut” di Kent Jones. Ultimi due appuntamenti con “MerendaCinema” il 22 e il 29 settembre quando saranno rispettivamente proiettati “L’ospite” di Duccio Chiarini e “Io ballo da sola” di Bernardo Bertolucci.

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria (posti limitati), il prezzo a persona è di 25 euro. In caso di maltempo tutto l’evento si terrà all’interno dei saloni della tenuta. L’agriturismo Poggio Casciano Tenute Ruffino si trova in via Poggio al Mandorlo 1 a Bagno a Ripoli. Info e prenotazioni all’indirizzo mail hospitality@ruf fino.it e ai numeri 055 64 99 712 - 378 305 0219.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa