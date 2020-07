Evade dai domiciliari, rintracciata e arrestata dai carabinieri

A Pisa, i militari della Sezione Radiomobile, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto una 50enne, per evasione. Più nel dettaglio, i Carabinieri hanno sorpreso la donna, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per fatti pregressi, fuori dalla propria abitazione. Arrestata, è stato trattenuta in camera di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.