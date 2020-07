Fornacette, nuove luci a led in via della Botte

Prosegue l’opera di efficientamento, nel pieno rispetto del nostro ambiente, promossa e portata avanti dal Comune di Calcinaia.

Dopo l’installazione di corpi illuminanti a led nel parco di via Gramsci a Fornacette, ecco che anche l’intervento previsto in un’altra zona nevralgica del territorio arriva a conclusione.

E’ stata infatti posizionata la nuova illuminazione con il doppio braccio, rigorosamente a led e quindi a basso consumo, in via della Botte a Fornacette. Anche il ciclo-pedonale che va dalla rotatoria del cimitero al centro del paese splende così di nuova luce.

L’opera sarà completata proprio con il riasfaltamento del ciclo-pedonale.

Questi lavori di efficientamento rientrano in quelli che fanno parte di un progetto che riguarda anche l’illuminazione a led di via Vicarese a Calcinaia per un importo complessivo di 90.000 €

Fonte: Comune di Calcinaia - ufficio stampa