Il sindaco Salvetti e l'assessora Bonciani incontrano associazioni, Autorità di Sistema e Capitaneria di Porto

Il sindaco Luca Salvetti e l'assessora al porto Barbara Bonciani hanno incontrato oggi in Comune le associazioni dei pescatori di pesca sportiva e amatoriale, Capitaneria di Porto e Adsp per fare il punto sulla promozione della pesca sportiva ricreativa in ambito portuale.

La riunione fa seguito dell'incontro avvenuto il 17 gennaio scorso in Comune in cui le associazioni avevano chiesto alle istituzioni l'opportunità di utilizzare alcune zone del porto tra cui la Vegliaia e il molo Elba per l'attività di pesca sportiva ricrativa.

Nella riunione odierna l'Autorità di Sistema e la Capitaneria di Porto si sono impegnate a fissare una riunione con il concessionario dell'area all'interno della quale si trova il molo Elba, per verificare la disponibilità a consentire l'accesso del molo ai pescatori in assenza di navi e in condizioni di sicurezza mediante apposita procedura.

L'accesso al molo Elba offrirebbe una soluzione ai pescatori dal momento che la banchina 75 non è attualmente accessibile perché occupata da una nave da crociera che sta facendo sosta nel porto di Livorno (nell'ambito dell'emergenza Covid).

L'Autorità di Sistema ha intanto avviato un percorso con la Sovrintendenza per la collocazione di golfare per l'ancoraggio delle barche per la pesca al molo della Vegliaia.

All'incontro erano presenti le seguenti associazioni di pesca sportiva ricreativa: Fipsas, Arci Pesca, Difsas sezione Livorno, Fiops. Per la Capitaneria di Porto il comandante Andrea Santini, per l'Autorità di Sistema la responsabile della sicurezza Cinthia De Luca e Massimo Dini.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa