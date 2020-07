Impruneta, deroghe a tassa di soggiorno e occupazione suolo pubblico

Per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020 vige l’esonero dal versamento Tosap per i titolari di concessioni di occupazione di suolo pubblico relative ad attività quali bar, pubblici esercizi etc. La disposizione si motiva con il fatto che le strutture di tale tipologia, dato il perdurare dell’emergenza dovuta al Covid-19, hanno avuto necessità di ampliare i loro spazi di somministrazione per garantire la distanza di sicurezza tra gli avventori, potendo fare ciò senza derogare alla normativa legata alle occupazioni di suolo pubblico ed avendone, ove possibile, un’agevolazione.

L’Imposta di soggiorno è sospesa fino a fine agosto, dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il Comune di Impruneta ha stabilito che è rinviato al 1 settembre 2020 il termine per riprendere ad esigere dai turisti, e conseguentemente riversare al Comune di Impruneta, l'imposta di soggiorno ospitati nelle strutture ricettive del territorio.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa