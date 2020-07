ITS, 500 posti per percorsi post doploma. Grieco: "Una specializzazione che assicura lavoro"

Una importante opportunità per i neo diplomati Toscani. Per coloro che non sceglieranno di intraprendere gli studi universitari sarà possibile partecipare alle selezioni per seguire un percorso post diploma, completamente gratutito. Sono aperte le iscrizioni dei corsi ITS (istruzione tecnica superiore) finanziati dalla Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovanisì.

Gli Its, sono percorsi terziari di formazione superiore, improntati a formare dei super tecnici. Durano due anni per 2000 ore tra aula e stage (solo per il settore della nautica tre anni). Spaziano in ben sette ambiti, dal turismo, alla moda, alla farmaceutica, alla meccanica, al settore agroalimentare a quello logistico-nautico, fino a quello energetico per un totale di 18 percorsi nell'anno 2010-2021. E' importante rafforzare il proprio percorso di studi, quindi anche per coloro che immediatamente entreranno a lavorare, potranno, dove le condizioni lo permettono, costruire una vera alleanza con il mondo delle imprese e favorire l'apprendistato duale. Con gli Its si può lavorare studiando. Un tale percorso rafforza le competenze tecniche dei nostri giovani e permette una maggiore competittività alle nostre imprese, che possono contare su professionalità sempre aggiornate e preparate.

Gli its hanno una loro localizzazione nei territori della toscana che li caratterizza per le specifiche vocazioni imprenditoriali. Le fondazioni metteranno a disposizione misure di diritto allo studio per facilitare la frequenza senza barriere geografiche. “Consiglio vivamente per chi ha spiccate doti in questi ambiti - afferma l'assessora all'istruzione formazione e lavoro Cristina Grieco - di farsi avanti, di cogliere questa opportunità. I posti saranno disponibili per circa 500 giovani dai 18 ai 30 anni e partiranno nel prossimo ottobre. Studio in aula, arricchito da laboratori innovativi e aperti, che la Regione finanzia con quasi 4 milioni di euro per offrire ai territori competenze professionali promuovendo visite aziendali, anche all'estero e stage propedeutici all'ingresso nel mondo del lavoro. Chi frequenta un Its e si diploma, ottiene un titolo di V livello, riconosciuto a livello europeo ed ha immediato accesso al mondo del lavoro per il 90% dei casi".

Molte sono le aziende toscane che hanno aderito agli stage, assicurando alte ricadute occupazionali. Per avere informazioni dettagliate sugli its consultare il sito Giovani Sì e i siti delle Fondazioni. Si può inoltre scrivere al settore formazione della Regione Toscana infoits@regione.toscana.it