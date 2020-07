Meri Gronchi nuova presidente della Società Operaia di Cascina

Una donna al vertice della Società Operaia di Cascina. E’ Meri Gronchi, designer affermato ormai da molti anni eletta dopo le tornate per il rinnovo delle cariche sociali tenutosi il 25 e 26 luglio scorso all’interno della sede di Via Palestro. La Società Operaia di Cascina è un’associazione culturale che si occupa di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e, fra le molte attività, ospita con piacere mostre, incontri, e convegni o iniziative di vario genere.

Con la nuova presidente un consiglio tutto nuovo, più giovane e dinamico. Ma partiamo dalle conferme. E’ stato eletto anche il vicepresidente come da statuto nella persona di Silvano Del Guerra, uno dei più vecchi come militanza all’interno dell’associazione. Alla segreteria resta Samuele Gelli e come tesoriere c’è Claudio Figlini. Antonio Martini, presidente uscente rimane nel Consiglio. Ecco il resto dei consiglieri: Lorenzo Bacci, Luciano Gambini, Antonio Meccani e Matteo Rossini

“Il risultato di queste elezioni 2020 della Società Operaia di Cascina sono state caratterizzate da una forte affluenza alle urne. Il messaggio dei soci è stato chiaro, netto e incontrovertibile – ha detto Meri Gronchi la nuova presidente - Un’ Associazione culturale nata con finalità mutualistiche e di promozione per l’istruzione delle classi lavoratici nel 1863, che è riuscita in quasi 160 anni a dare tanto ai cascinesi e che ora sente la sete di ringiovanirsi sotto ogni punto di vista, soprattutto verso i Soci che, fedeli negli anni, meritano piu’ attenzione. Il nuovo Presidente e il nuovo consiglio si impegneranno a dare una maggiore cura, non solo dal punto di vista culturale, ma anche da quello benevolo. Sarà un lavoro molto impegnativo e lungo per tutti noi coinvolti, ma la passione verso questa Associazione è cosi’ forte che supererà ogni ostacolo. Siamo certi che questo enorme galeone di tesori nascosti, con pazienza, potrà essere portato alla luce. C’è un grande passato nel nostro futuro.”