Mostra 'Progressiva', visite guidate a Livorno

A partire da domani sabato 1 agosto sarà aperta al pubblico nelle sale del Museo di Città di Livorno la mostra “Progressiva”, un’articolata e ricca esposizione di opere d’arte contemporanea promossa dal Comune di Livorno, realizzata con la collaborazione delle gallerie cittadine più significative e storiche. Un panorama culturale ampio, affascinante e variegato nel quale sono affiancate opere molto diverse tra loro in linea con le più diverse sperimentazioni visive del panorama nazionale ed internazionale a partire dal secondo dopoguerra: dall’Informale e dall’Espressionismo Astratto a Fluxus e alla Pop Art, dall’Arte Concettuale alla ricerca Analitica fino al Nouveau Réalisme. La mostra presenta oltre sessanta artisti ed un centinaio di opere fra dipinti, tecniche miste, sculture, grafica e libri d’artista grazie al contributo in particolare delle gallerie: Galerie 21, Granelli, Peccolo, Giraldi, Guastalla, Gian Marco Casini Gallery.

Durante l’apertura della mostra verrà garantito un servizio di visita guidata, un percorso accompagnato facilmente accessibile da un pubblico ampio, occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano ripercorrere ed approfondire la storia dell’arte a Livorno dall’anno della chiusura del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea di Villa Maria del 1989, ad oggi. Il servizio verrà curato da personale qualificato delle cooperative itinera ed agave.

Orario di apertura mostra:

Dal martedì alla domenica dalle ore 18,00 alle ore 24,00 per il periodo dal 1° al 31 agosto 2020 (festivi compresi).

Dal martedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 1° settembre al 4 ottobre 2020 (festivi compresi)

Costi ingresso mostra

biglietto ingresso intero € 5,00

biglietto ingresso ridotto € 3,00 (per minori di 18 anni e ultra sessantacinquenni)

biglietto cumulativo con il Museo Fattori per chi visita la Mostra Progressiva : intero € 8,00, ridotto € 6,00 (per minori di 18 anni e ultra sessantacinquenni )

Le tariffe di ingresso alla mostra comprendono anche l'ingresso alla Sezione di Arte Contemporanea del Museo della Città (ex Chiesa del Luogo Pio)

Visite guidate

Martedì - mercoledì-giovedì alle ore 19.30

venerdì – sabato - domenica alle ore 19.30 e 22.30

Durata visita: 50 minuti

Numero max gruppo: 10 persone

COSTO 2 euro a persona

Prenotazioni obbligatorie anticipate

Si consiglia la prenotazione. Numero posti limitati per ogni turno di visita

Inviare una mail a prenotazionigruppi@itinera.info specificando nome, cognome, numero partecipanti. Riceverete una mail di conferma della prenotazione, oppure contattare la segreteria del Museo tel.0586/824551 dal martedì al giovedì dalle 18 alle 23

PREVENZIONE COVID-19

- Accesso consentito solo, previa misurazione della temperatura, indossando la mascherina e dopo aver utilizzato gel igienizzante;

- all'interno del Museo deve essere sempre mantenuta la distanza interpersonale di 1,80 m;

Per le norme antiCovid all’interno della sezione d’ Arte Contemporanea (ex Chiesa del Luogo Pio) potranno accedere un numero massimo di 30 visitatori in contemporanea, al Museo di Città (Bottini dell’Olio) potranno accedere un numero massimo di 70 visitatori.

Sarà cura degli addetti alla sorveglianza far entrare le persone in attesa che saranno anch’esse distanziate di almeno un metro, in modo da non superare il numero consentito.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa