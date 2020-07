Mozione sulla SR429 bocciata, Lega Empolese Valdelsa: "Chiederemo incontro al Commissario"

Nello scorso Consiglio all'Unione dei Comuni, quasi interamente dedicato ad atti del gruppo della Lega, è stata discussa - e respinta - anche una mozione volta a chiedere il miglioramento di alcuni aspetti della Variante SR429, fra cui la cartellonistica e la segnaletica.

A oggi infatti mancano informazioni utili sull'Ente proprietario e, fra l'altro, i pannelli elettronici non sono usati per un fine utile, quale potrebbe essere dare indicazioni ai mezzi pesanti di non attraversare la Località Dogana (frazione di Castelfiorentino). Numerosi i casi di tir e autotreni che attraversano la frazione castellana, impedendo una normale vivibilità della stessa. Non vogliamo che si crei caos come accaduto negli anni passati nella vicina frazione di Sant'Andrea Fontanella e proprio per questo ci sorprende notare come da una parte il Sindaco Falorni abbia espresso apprezzamento per l'obiettivo della mozione, ma dall'altra non abbia fatto niente per invitare i suoi ad una approvazione unanime in Consiglio.

Essendo la SR429 una delle arterie principali della Toscana -dichiarano gli esponenti della Lega - ci si aspetterebbe un'unione di intenti fra i Consiglieri dei vari Comuni dell'Empolese Valdelsa, così come dei Sindaci , ma così pare non essere.

Quanto accaduto ci spinge, però, a chiedere un incontro, in maniera informale o nelle sedi istituzionali - quali la Commissione Infrastrutture all'Unione dei Comuni - direttamente al Commissario incaricato della realizzazione dell'opera considerata; l'idea è quella di instaurare un clima di dialogo col Dott. Annunziati, interfacciandoci direttamente con lui, indipendentemente da quelle che sono le posizioni dei Sindaci, abituati a tanti proclama, ma non a stare sul pezzo né a seguire le vicende che interessano maggiormente il territorio.

Un territorio troppo spesso abbandonato, le cui istanze dei cittadini non vengono tenute in considerazione dai politici nostrani (vedi le criticità in Loc. Badia a Cerreto, Rimorti, Dogana), ma su cui come Gruppi consiliari comunali, Gruppo all'Unione dei Comuni, Presidente della Commissione Infrastrutture e Consigliere Nazionale ANCI terremo alta l'attenzione, per fare in modo che si possa ottenere il risultato migliore per il benessere dei cittadini tutti.

Susi Giglioli Capogruppo Lega Castelfiorentino

Andrea Picchielli Capogruppo Lega Empoli

Marco Manuelli Capogruppo Lega Gambassi Terme

Damiano Baldini Capogruppo Lega Certaldo

Leonardo Pilastri Capogruppo Lega Empolese Valdelsa

Marco Cordone Consigliere Nazionale ANCI

Eliseo Palazzo Presidente Commissione Infrastrutture Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

Fonte: Ufficio Stampa