Nuova rete idrica nel centro di Altopascio: continuano i lavori

Proseguono i lavori di sostituzione della rete idrica nel centro di Altopascio. Lunedì 3 agosto, infatti, il cantiere arriverà nel tratto finale di via Cavour, quello più vicino alla rotonda di piazza Umberto (nel tratto compreso tra il negozio di parrucchiere all’angolo di via Valico e la sede della Monte dei Paschi di Siena): qui, nel corso della prossima settimana, come riportato sull’ordinanza, vigerà il divieto di transito, accesso e sosta su entrambi i lati, dalla rotatoria di via Valico fino all’incrocio con via Gavinana. Contemporaneamente per far transitare i veicoli verrà istituito il doppio senso di marcia su via Firenze, nel tratto compreso tra il civico 25 e l’incrocio con via Gavinana. Sulla via di collegamento tra la rotatoria con via Valico e l’incrocio con via Firenze sarà invertito il senso di marcia: la nuova direzione procederà da via Firenze verso la rotatoria.

«Prosegue l’opera di graduale ammodernamento della rete idrica altopascese – commentano il sindaco, Sara D’Ambrosio, l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci e l’assessore al commercio Adamo La Vigna - , che, complessivamente, prevede l’installazione di 420 metri di nuove tubazioni, per un investimento di 340mila euro. Si tratta di un intervento importanti per il paese, per le attività commerciali e per la popolazione, che più volte hanno segnalato guasti e rotture. Si tratta di lavori necessari, quindi, che saranno realizzati nel pieno rispetto dei lavoratori e dei commercianti della zona: l’accesso ai negozi, infatti, durante lo svolgimento dei lavori sarà sempre consentito, come anche la possibilità di usufruire dello spazio esterno. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato i commercianti della zona per coinvolgerli nel percorso e valutare insieme i passaggi migliori da fare con l’obiettivo di consentire loro di lavorare in serenità: si procede per gradi, una volta terminato questo tratto, i lavori riprenderanno il 24 agostoper coinvolgere il tratto restante di via Cavour fino a piazza Tripoli, davanti la chiesa di San Rocco, dove termina il cantiere. Il nostro obiettivo e quello di Acque spa è duplice: rispondere alle esigenze della cittadinanza e completare l’intervento il più rapidamente possibile».

Le disposizioni saranno valide dalle 7 del 3 agosto.

